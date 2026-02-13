Parcheggio e giardini per l’area artigianale

La giunta di Cavriglia ha approvato il progetto per trasformare l’area artigianale di via della Minierina a Meleto, puntando su parcheggi e spazi verdi, per migliorare un punto chiave dell’economia locale. Dopo mesi di confronto e discussioni in consiglio comunale, questa decisione mira a risolvere i problemi di traffico e a valorizzare l’ambiente, distinguendosi per un investimento che unisce funzionalità e sostenibilità.

Un passo fondamentale per la riqualificazione di un’area molto importante del territorio. La giunta di Cavriglia, infatti, dopo averne già parlato a più riprese nei vari consigli comunali, ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell’ area artigianale di via della Minierina, nella frazione di Meleto, che rappresenta per il suo importante numeri di aziende e forza lavoro impiegata uno dei principali poli produttivi del territorio. Una cifra decisamente importante, è previsto un investimento complessivo di 180mila euro che servirà, tra le altre, alla realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, studiato e pensato per la crescente esigenza di posti auto da parte dei dipendenti delle aziende presenti nella zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Peccioli, si avvia un progetto di ampliamento dell'area artigianale e industriale lungo la Fila.

