Papa Leone nomina suor Nina Krapi? vicedirettrice sala stampa vaticana

Papa Leone ha scelto suor Nina Krapi come vicedirettrice della sala stampa vaticana, una decisione che ha sorpreso molti. La suora, ex giornalista e convertita a Medjugorje, ha 37 anni e una lunga esperienza nel settore della comunicazione. La sua nomina rappresenta un passo importante per il Vaticano, che punta a rafforzare la propria presenza sui media.

Un nuovo segnale concreto di apertura verso una maggiore presenza femminile nei ruoli chiave della comunicazione vaticana arriva oggi da Papa Leone XIV, che ha nominato la Reverenda suora Nina Benedikta Krapic vice Direttore della Direzione della Sala Stampa della Santa sede. Un incarico strategico, affidato ad una religiosa giovane e con un profilo professionale già fortemente internazionale. Non si tratta solo di una nomina interna. È un tassello che si inserisce nel processo, lento ma evidente, con cui il Pontefice sta ridisegnando il volto delle strutture comunicative della Chiesa, ritagliando sempre più spazi di responsabilità alle donne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone nomina suor Nina Krapi? vicedirettrice sala stampa vaticana Approfondimenti su papa leone L'esercito "privato" di papa Leone: dai taser alle mitragliette, tutti i segreti della gendarmeria vaticana L'articolo esplora i segreti e le peculiarità della gendarmeria vaticana, l'unità di sicurezza privata di papa Leone. L’abbraccio a suor Maria Grazia. Una pergamena di papa Leone dopo la messa dell’arcivescovo Ultime notizie su papa leone Argomenti discussi: Suor Raffaella Petrini nuovo membro della Commissione di Materie Riservate; Vaticano: Suor Petrini nella commissione riservata, tensione con San Pio X; Leone XIV nomina Raffaella Petrini membro della Commissione per le Materie Riservate; Leone XIV, tra crisi tradizionalista e pensiero tradizionale. Papa:nomina suor Krapic vice direttore sala stampa Santa SedeUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Papa Leone XIV nomina Suor Raffaella Petrini membro della Commissione per le Materie RiservatePapa Leone XIV ha scelto un nuovo membro per las Commissione di Materie Riservate . É Suor Raffaella Petrini, F.S.E., ... acistampa.com Il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina a colloquio con Leone XIV. La speranza di una venuta del Papa. Il senso della missione della Chiesa - facebook.com facebook #TG2000 - #PapaLeone: in #Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altri #13febbraio #PapaLeoneXIV #Papa #LeoneXIV #LeoXIV #Pope #Vaticano #Pasqua #News #TV2000 @tg2000it x.com