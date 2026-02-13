Papa Leone ai carabinieri | vivere gerarchia e obbedienza alla luce del Vangelo

Papa Leone ha incontrato i Carabinieri della Compagnia Roma-San Pietro per parlare di come i valori dell’etica militare, come la gerarchia e l’obbedienza, si collegano alla vita della Chiesa. Durante il suo intervento, ha sottolineato che vivere queste regole alla luce del Vangelo aiuta a rafforzare il senso di responsabilità e di servizio. Un dettaglio concreto: il Papa ha citato esempi di santi che hanno vissuto con dedizione la disciplina, come San Giovanni Bosco.

Le analogie tra ciò che caratterizza l'etica militare, gerarchia, comando, obbedienza, e la struttura ecclesiale, sono state al centro del discorso di Papa Leone incontrando i Carabinieri della Compagnia Roma-San Pietro. Servizio di Cristiana Caricato TG2000.