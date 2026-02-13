Papa Leone ai carabinieri | vivere gerarchia e obbedienza alla luce del Vangelo

Papa Leone ha incontrato i Carabinieri della Compagnia Roma-San Pietro e ha sottolineato come i valori di gerarchia e obbedienza, tipici dell’etica militare, trovino una risposta concreta nel Vangelo. Durante il suo intervento, il Papa ha spiegato che vivere secondo i principi evangelici richiede di rispettare le regole e le autorità, proprio come si fa nelle forze armate. Ha anche ricordato che la disciplina e il rispetto devono essere sempre guidati dalla fede e dall’amore cristiano.

Le analogie tra ciò che caratterizza l'etica militare, gerarchia, comando, obbedienza, e la struttura ecclesiale, sono state al centro del discorso di Papa Leone incontrando i Carabinieri della Compagnia Roma-San Pietro.