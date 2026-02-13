Paolo Antilli è il nuovo presidente

Paolo Antilli, titolare del negozio "AR Stilisti per Capelli", è il nuovo presidente di Confesercenti Castelfiorentino. E’ quanto emerso dall’assemblea elettiva tenutasi nelle scorse ore, con Marta Locci, Paola Fiaschi, Claudio Carlucci, Elisabetta Vetere, Paolo Giuseppina Turini e Stefano Vanni a completare il nuovo direttivo della sezione castellana dell’associazione di categoria. Nel corso del confronto, spiega Confesercenti, sono emerse diverse tematiche che riguardano il territorio: il Comune, che ha sofferto più di altri la crisi economica, prova a raccogliere i frutti della rigenerazione urbana che ha interessato la parte più alta e il centro di Castello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

