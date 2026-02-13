Paola Caruso ha annunciato il suo nuovo amore, ma la vicenda si è conclusa in modo deludente, scatenando molte critiche sui social. La showgirl ha condiviso una foto con una didascalia breve, mostrando il volto di un uomo che fino a poco tempo fa era rimasto lontano dall’attenzione pubblica. In pochi minuti, il post ha attirato commenti negativi, attirando l’attenzione sul fallimento della relazione.

Un nuovo scatto, una caption di poche parole e un volto che fino a ieri era rimasto lontano dai riflettori. Paola Caruso sorprende i suoi follower e torna a far parlare di sé, questa volta per una svolta sentimentale che segna un capitolo diverso dopo mesi complessi. L’ex Bonas di Avanti un Altro riapre il cuore e lo fa senza proclami televisivi, ma con un post destinato a far discutere. Paola Caruso e il nuovo amore ufficializzato su Instagram. L’annuncio è arrivato via social, con una fotografia che la ritrae accanto al suo nuovo compagno e una didascalia semplice ma eloquente: “January in love”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paola Caruso e il nuovo fidanzato, finisce malissimo: pioggia di critiche

Paola Caruso ha recentemente iniziato una relazione con un uomo molto più anziano e di grande disponibilità economica.

