Vincenzo Italiano potrebbe lasciare la Fiorentina e trasferirsi a sorpresa in un club di Serie A, una decisione che sta facendo discutere tra i tifosi e gli addetti ai lavori, soprattutto perché la sua prossima squadra non era tra le più accreditate.

Il nome di Vincenzo Italiano è stato accostato a sorpresa ad un club di Serie A in vista della prossima stagione con una destinazione a sorpresa per il tecnico. Nuova squadra in Serie A per Vincenzo Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TuttoSport, il nome dell’attuale allenatore del Bologna sarebbe stato accostato al Torino con Urbano Cairo che lo aveva cercato già in passato senza però riuscire a trovare l’intesa. Un affare non semplice considerato il fatto che negli ultimi anni Vincenzo Italiano ha sempre guidato squadre che hanno partecipato alle competizioni europee e la sua intenzione è quella di proseguire su questo trend. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Panchina a Italiano in Serie A, destinazione a sorpresa

