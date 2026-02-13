Pam Bondi sotto accusa per la cronologia delle ricerche dei membri del Congresso scoperta da un fotografo in aula

Pam Bondi è finita sotto accusa dopo che un fotografo in aula ha scoperto che aveva consultato la cronologia delle ricerche dei membri del Congresso, attirando l’attenzione sulla trasparenza delle sue attività. Mercoledì, Bondi era stata chiamata a testimoniare davanti alla Camera, poiché la legge assegna al Congresso la supervisione delle attività condotte dal governo.

Mercoledì Pam Bondi era stata chiamata a testimoniare davanti alla Camera, perché la legge assegna al Congresso la supervisione delle attività condotte dal governo. Nel caso del finanziere pedofilo, il Parlamento ha approvato a larga maggioranza l'Epstein Files Transparency Act, una legge che obbliga l'esecutivo a pubblicare tutti i documenti del caso in suo possesso, finora tenuti segreti. Da lunedì scorso i membri del Congresso hanno ottenuto l'accesso alle carte ancora censurate, potendo così guardare gli omissis e i nomi cancellati dei frequentatori e amici di Jeffrey, che riescono a consultare attraverso un computer messo a disposizione dal dipartimento alla Giustizia. Epstein Files, lo scandalo di Pam Bondi e la cronologia delle ricerche dei membri del Congresso Roberto Schmidt immortala il 11 febbraio 2026 a Washington Pam Bondi, Procuratore Generale degli Stati Uniti, mentre sfoglia una cartellina durante un'audizione al Congresso, pochi giorni dopo che sono emersi i nuovi dettagli dello scandalo Epstein Files e della cronologia delle ricerche dei membri del Congresso. L'audizione di Pam Bondi alla commissione Giustizia della Camera degli Stati Uniti sugli "Epstein files" si è trasformata in un dibattito molto acceso e in un'occasione per l'amministrazione Trump di fare propaganda