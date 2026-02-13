Il tecnico della squadra di calcio Palladino ha annunciato che aspetta le comunicazioni ufficiali dell’Asl sulla questione mensa, sottolineando che tutte le indicazioni dovranno essere seguite senza eccezioni, anche quella riguardante il divieto di consumare pasti in determinati orari.

Palladino: massima attenzione sulle indicazioni ASL, tutte le prescrizioni saranno rigorosamente rispettate. Benevento, 13 febbraio 2026 – “ A seguito delle criticità evidenziate a mezzo stampa da alcuni genitori componenti della commissione mensa, relative al centro di cottura e circa le ispezioni dell’Azienda sanitaria locale effettuate presso il suddetto centro che svolge il servizio di refezione scolastica, siamo in attesa di ricevere, in via ufficiale e formale le risultanze eo le eventuali prescrizioni dell’Ufficio preposto dell’Asl, cui spettano le competenze normative in materia igienico-sanitaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Palladino: “Vicenda mensa, attendiamo comunicazioni formali Asl: dovranno essere osservate dalla prima all’ultima lettera, lo esigeremo”

Palladino annuncia che il Comune aspetta ancora comunicazioni ufficiali dall’Asl sulle criticità sollevate dai genitori riguardo alla mensa scolastica.

Dopo la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia, Raffaele Palladino commenta l’andamento del match e il suo stato d’animo.

Contenuti correlati

Sei le persone indagate dalla Procura di #Napoli per la vicenda del cuore da trapiantare in un bambino di 2 anni, Tommaso, giunto all’ospedale Monaldi bruciato dal ghiaccio. L’organo sarebbe stato danneggiato da un’errata procedura di conservazione e sar - facebook.com facebook