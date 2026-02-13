PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026 | IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE

Il 22 febbraio, la Rai ha trasmesso la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali, mentre Mediaset ha iniziato la settimana con la prima parte del Festival di Sanremo, che ha attirato milioni di spettatori. La programmazione dei principali canali si concentra soprattutto sull’evento musicale, con cinque serate dedicate alla gara. Intanto, Canale 5 propone il film

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 22 al 28 febbraio 2026. Rai1 D: Cerimonia di Chiusura Olimpiadi Invernali L: Rosso Volante 1°Tv M: 76° Festival di Sanremo (15) new M: 76° Festival di Sanremo (25) G: 76° Festival di Sanremo (35) V: 76° Festival di Sanremo (45) S: 76° Festival di Sanremo (55) Canale 5 D: Io sono Farah 1ªTv L: Zelig 30: Svisti e Mai Visti M: Io sono Farah 1ªTv M: Il Gladiatore G: Come un Gatto in Tangenziale V: Io Sono Farah 1ªTv S: Come un Gatto in Tangenziale 2 nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Rai2 D: L: M: M: G: V: S: Italia 1 D: Le Iene L: Run All Night: Una Notte per Sopravvivere M: Le Iene Presentano: Inside M: G: Mission: Impossible Fallout V: S: il daytime di domenica sarà occupato dalle Olimpiadi Invernali nessuna segnalazione Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l’ha Visto? G: Splendida Cornice V: S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E’ Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: L: M: M: G: V: S: Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Karate Kid: La Leggenda Continua L: 4 Hotel (78) 1ªTv M: Way Dawn: Rapina alla Banca di Spagna M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: M: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (410) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica CLICCA QUI PER I PALINSESTI DAL 15 AL 21 FEBBRAIO 2026 Per qualsiasi segnalazione, utilizzare l’apposita area commenti sottostante. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - PALINSESTI 22-28 FEBBRAIO 2026: IL FESTIVAL DI SANREMO E LE ALTRE PROPOSTE

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con la presentazione dei 30 Big in gara e delle Nuove Proposte.

Carlo Conti ha annunciato i titoli delle canzoni dei 30 Big e dei 4 giovani in gara al Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

L'intervista a Fedez e Marco Masini - Festival di Sanremo 2026

Argomenti discussi: Tutti gli appuntamenti dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026; Affari Tuoi, Rai 1 cancella De Martino (e Gerry Scotti rifiata): perché salta la puntata di stasera; La programmazione della settimana della Sala Cinema Civica Fronte del Porto dal 12 al 15 febbraio; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Palinsesti Rai, non solo Olimpiadi e Sanremo: da Portobello a L’invisibile, tutte le novità in arrivo a febbraio 2026La programmazione di Rai2 sarà stravolta dai Giochi. In arrivo nuove fiction e oggi 2 febbraio si conclude La Preside ... affaritaliani.it

RT @bubinoblog: PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026: CUORI TRIPLICA PER FAR SPAZIO ALLE OLIMPIADI #Cuori3 #Olimpiadilnvernali2026 #Rai1 #Rai2 #P… x.com

La programmazione settimanale dei cinema fino al 18 febbraio - facebook.com facebook