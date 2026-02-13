Palestine Action non è un’organizzazione terroristica | una decisione che è un test case sul dissenso

Palestine Action non è un’organizzazione terroristica, e la messa al bando dell’associazione, imposta dal governo laburista di Keir Starmer, è sproporzionata. La decisione arriva in un momento di crescente tensione tra le autorità britanniche e i gruppi di attivisti pro-Palestina, che contestano le politiche di Israele nella Striscia di Gaza. Un dettaglio che fa discutere è il modo in cui il governo ha basato il divieto, senza fornire prove concrete di attività illegali, alimentando così il dibattito sul rispetto dei diritti di dissenso.

Palestine Action non è un’organizzazione terroristica, e la messa al bando dell’associazione, imposta dal governo laburista di Keir Starmer, è sproporzionata. Quella caduta su uno degli esecutivi europei più duri nei confronti della protesta a sostegno della causa palestinese rappresenta una vera e propria scure e apre un contenzioso inedito tra l’Alta Corte britannica e il governo: il divieto è apparso a molti osservatori autorevoli come una scusa per stroncare, con carcere e manette, una potenziale grana per il governo britannico più impopolare di sempre. D’altronde, il Terrorism Act era stato introdotto in un altro periodo storico e con un obiettivo preciso: dotare il governo di poteri straordinari per fronteggiare il radicalismo islamico, non per colpire e soffocare il dissenso interno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Unione Europea ha ufficialmente classificato i Pasdaran come un’organizzazione terroristica.

