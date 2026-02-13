Palermo Musicamente annuncia la stagione 2026 | Bach Dowland e un viaggio tra antico e contemporaneo

Palermo, Musicamente annuncia la stagione 2026 con un cartellone che unisce musica antica e moderna, tra Bach, Dowland e nuove esecuzioni contemporanee.

Palermo in Concerto: Musicamente Presenta una Stagione 2026 Ricca di Novità e Riconferme. Palermo si prepara ad accogliere la quindicesima stagione concertistica dell’associazione Musicamente, un calendario di quindici eventi che, dall’8 marzo al 20 dicembre 2026, porterà sul palco artisti di fama nazionale e internazionale. La presentazione, avvenuta presso la libreria Feltrinelli, ha confermato l’attesa del pubblico musicale palermitano per un’offerta che spazia dalla musica antica alle sperimentazioni contemporanee. L’iniziativa si propone un percorso artistico di alto livello, intrecciando stili differenti e costruendo un dialogo tra rigore formale, sperimentazione espressiva e gusto per il colore.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa sera al Teatro Verdi si tiene un concerto dedicato ai grandi musicisti del Settecento tedesco.

Benedict Klöckner inaugura i “Pomeriggi musicali al Mic” con un programma che comprende composizioni di Bach, Kodály e Sollima.

