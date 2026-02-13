Pact2School un’alleanza per il clima che premia le scuole | in palio fino a 1.000 euro
Pact2School, il progetto europeo che coinvolge scuole e ambasciatori del clima, ha aperto le iscrizioni in Italia e mette in palio premi fino a 1.000 euro per le attività più innovative.
Arriva Pact2School, il progetto UE che connette scuole e ambasciatori del clima. Gli istituti possono realizzare attività pratiche con esperti; le migliori iniziative studentesche vincono fino a 1.000 euro. Un’opportunità per primarie e secondarie di trasformare l’educazione ambientale in azione concreta. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Gerry Scotti torna in prima serata con “La Ruota dei Campioni”: in palio fino a 300.000 euro
Regione Piemonte premia le scuole che valorizzano il Made in Italy
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Pact2School, un’alleanza per il clima che premia le scuole: in palio fino a 1.000 euro.