Marco Ottolini, durante un collegamento su DAZN, ha spiegato che il trasferimento di Randal Kolo Muani alla Juventus non si è concretizzato, nonostante ci siano stati alcuni colloqui tra le parti, ma vari motivi hanno impedito l’accordo.

Marco Ottolini a Dazn ha fatto il punto su Kolo Muani, Spalletti e McKennie. Vediamo che cosa ha detto il direttore sportivo bianconero. Il ds della Juve Marco Ottolini ha parlato a Dazn del suo ritorno in bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SUL RITORNO ALLA JUVE – «Sono emozioni forti, avevo già passato 4 anni qui molto belli, poi ho avuto la fortuna di crescere come dirigente, di avere esempi di livello ed è un club che solo a viverci quotidianamente ti fa proprio crescere. Ho avuto l’opportunità di tornare e per me è stato un grande orgoglio e una grande felicità, sono molto contento di poter ricominciare a lavorare qui» APPROCCIO AL MERCATO – «Impegnativo e molto positivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini rivela su Kolo Muani a DAZN: «C’è stato qualche colloquio, ma non si è concretizzato per vari motivi. Vi dico questo sul futuro di Spalletti e McKennie»

Approfondimenti su kolo muani

Giorgio Chiellini interviene a DAZN e spiega come la Juventus ha deciso di cambiare strategia.

Nel corso di un’intervista a Dazn, il direttore sportivo del Lecce, Trinchera, ha affrontato la questione relativa a un possibile confronto con Ottolini su Tiago Gabriel.

Ultime notizie su kolo muani

Ottolini: Yildiz talento mondiale, felici continui alla Juve. Kolo Muani? Ci sono stati colloquiMarco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, ha parlato così della sua nuova avventura ai microfoni di DAZN: Sono emozioni forti, avevo. tuttomercatoweb.com

Pagina 2 | La Juve non molla Kolo Muani: Ottolini 'tratta' con il francese e spunta un indizio socialLa Juve aspetterà anche fino a dopodomani un’eventuale svolta che riguardi Kolo Muani. Col Psg, infatti, il dialogo è vivo e proficuo, a differenza del binario morto col Tottenham. E se non dovesse fa ... tuttosport.com

Frank esonerato dal Tottenham Era stato lui a bloccare Kolo Muani - facebook.com facebook

" #KoloMuani lo voglio tenere", ma è rimasto solo lui: esonerato l'allenatore che ostacolò il mercato #Juve x.com