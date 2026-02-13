Il Movimento Civico Orbetello al Centro chiede un potenziamento urgente dei servizi sanitari e l’assunzione di nuovo personale medico e tecnico all’ospedale di Orbetello, evidenziando come la carenza attuale comprometta le attività quotidiane e la sicurezza dei pazienti.

ORBETELLO Potenziamento dei servizi sanitari e assunzione di personale medico e tecnico. Presa di posizione del Movimento Civico Orbetello al Centro. "La popolazione che gravita nel comprensorio della Costa d’Argento è davvero consistente, fra sud Toscana ed Alto Lazio". Lo scrive il delegato sanità del Movimento civico ’Orbetello al Centro’, Giovanni Mangia. "Per assicurare un servizio di primo soccorso e assistenza efficiente, è importante potenziare gli organici. Oggi la radiologia alla 19 chiude. Va deliberata da parte della asl l’assunzione di personale medico e tecnico aggiuntivo, in modo da far fronte all’aumento di richieste di assistenza e alle eventuali emergenze". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ospedale: "Urgente più personale"

A Capodanno, Pink ha trascorso la notte in ospedale a causa di un intervento urgente al collo, che ha richiesto un ricovero imprevisto.

Contenuti correlati

She saved him and was crippled. When she woke, he protected the wrong savior

Argomenti discussi: Attesa in Pronto Soccorso: per molti ma non per tutti; L'ospedale San Gerardo di Monza: nel 2025 dimezzate le aggressioni al personale del Pronto soccorso; Cresce l’assistenza sanitaria non urgente; Ospedale, le prestazioni in picchiata: per il rilancio si spera nei privati.

Ospedale di Piedimonte Matese, il Fascicolo elettronico apre al futuro. Ma resta l’emergenza personaleAll’Ospedale Ave Gratia Plena parte il Fascicolo Sanitario Elettronico ma si attendono risonanza magnetica, emodinamica e chirurgia robotica. clarusonline.it

Aggressioni in ospedale, i sidacati: Più personale e protezioniAllarme di Nursind e Uiltucs dopo gli ultimi episodi al pronto soccorso. Piccini: Almeno un vetro al front office. Cotugno: Raddoppiare le unità Empoli, 5 novembre 2025 – Ci manca solo che ... lanazione.it

La sala operatoria del Nuovo Ospedale Pediatrico 'Salus Pueri' è stata utilizzata per la prima volta stamattina per un intervento urgente su un neonato prematuro affetto da occlusione intestinale. In sala l'èquipe della prof.ssa Patrizia Dall'Igna, mentre il piccolo - facebook.com facebook