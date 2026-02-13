Ospedale tra infiltrazioni d’acqua e caos sosta

Ospedale tra infiltrazioni d’acqua e caos sosta Ancora infiltrazioni d’acqua ieri all’ospedale Carlo Urbani. I secchi sono comparsi nei pressi della portineria, all’ingresso, dove già in passato si erano verificate criticità che sembravano risolte. Questa volta, il problema si è aggravato a causa di un guasto al sistema di grondaie, che ha portato a una perdita continua di acqua durante tutto il pomeriggio, mentre i dipendenti si sono ritrovati a gestire anche il caos causato dalle auto in sosta selvaggia davanti all’ingresso.

Ancora infiltrazioni d'acqua ieri all' ospedale Carlo Urbani. I secchi sono comparsi nei pressi della portineria, all'ingresso, dove già in passato si erano verificate criticità che sembravano risolte. Sul posto, ieri, il coordinatore del Tribunale del Malato, Pasquale Liguori, che ha prontamente segnalato la problematica alla direzione dell'Ast. Ma piove letteralmente sul bagnato, perché in materia di sanità le criticità a Jesi non mancano dal punto di vista strutturale, logistico e assistenziale. A lanciare un grido d'allarme durissimo è Maria Luisa Quaglieri, consigliera di opposizione, già assessora ai servizi sociali e figura di riferimento nel mondo del volontariato sanitario come presidente dello Iom Jesi e Vallesina.