Ospedale di Terni svolta per la gestione delle liste d’attesa | Centralizzare e monitorare in modo oggettivo

L’ospedale di Terni ha avviato una nuova procedura per gestire meglio le liste d’attesa, puntando a centralizzare e monitorare in modo oggettivo tutti gli interventi chirurgici programmati. La decisione deriva dalla necessità di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza delle cure, grazie all’introduzione di un sistema digitale che consente di seguire ogni fase del percorso di cura, dalla prenotazione alla dimissione. Questo cambiamento, unico nel suo genere in regione, mira a rendere più trasparente e puntuale la programmazione delle operazioni.