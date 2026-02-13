Ospedale di Terni svolta per la gestione delle liste d’attesa | Centralizzare e monitorare in modo oggettivo

L’ospedale di Terni ha avviato una nuova procedura per gestire meglio le liste d’attesa, puntando a centralizzare e monitorare in modo oggettivo tutti gli interventi chirurgici programmati. La decisione deriva dalla necessità di ridurre i tempi di attesa e migliorare l’efficienza delle cure, grazie all’introduzione di un sistema digitale che consente di seguire ogni fase del percorso di cura, dalla prenotazione alla dimissione. Questo cambiamento, unico nel suo genere in regione, mira a rendere più trasparente e puntuale la programmazione delle operazioni.

Il direttore generale del Santa Maria Andrea Casciari: “Garantire criteri chiari e uguali per tutti, rafforzando la fiducia dei cittadini e migliorando il funzionamento del sistema” Una nuova procedura migliora l’organizzazione degli interventi chirurgici programmati. L’obiettivo dell’azienda ospedaliera di Terni è ridisegnare l’intero percorso di cura, dalla presa in carico alla dimissione, introducendo un sistema centralizzato per la gestione delle liste d’attesa e della programmazione degli interventi, basato su criteri clinici omogenei e verificabili. Il sistema, ispirato al ciclo di miglioramento continuo (Plan-Do-Check-Act), punta a coniugare governo clinico, qualità assistenziale e sostenibilità economica.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

