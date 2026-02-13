Ospedale di comunità di Montella Vella | Serve responsabilità nel rispetto delle regole e del territorio

Vincenzo Vella, responsabile della sanità locale, chiede responsabilità e rispetto delle regole per l’Ospedale di Comunità di Montella, dopo che si è sollevata una disputa sulla proprietà dello stabile destinato a ospitare la struttura.

A Montella si è aperta una questione delicata riguardante l’Ospedale di Comunità, in particolare la proprietà dello stabile destinato ad ospitare una struttura sanitaria attesa e necessaria per il territorio.È un tema che merita attenzione, equilibrio e soprattutto senso di responsabilità da parte di tutte le istituzioni coinvolte.L’Ospedale di Comunità rappresenta un investimento importante, non solo in termini economici — parliamo di milioni di euro di risorse pubbliche — ma soprattutto in termini sociali e sanitari. Si tratta di un’infrastruttura strategica, pensata per rafforzare l’assistenza territoriale, alleggerire la pressione sugli ospedali maggiori e garantire servizi più vicini ai cittadini, in particolare alle fasce più fragili della popolazione.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su ospedale comunità

Questa mattina Fra Marcus, il religioso Mario Reichenbach, si è presentato all’ingresso del convento di San Francesco a Folloni.

Questa mattina a Montella i frati del convento di San Francesco a Folloni hanno bloccato l’accesso all’area, opponendosi all’installazione di un ospedale di comunità nelle vicinanze.

Ultime notizie su ospedale comunità

Argomenti discussi: Ceva inaugura l’Ospedale di Comunità; Ospedali di comunità. Dalla mission alla pratica; Case e ospedali di comunità: dopo la lente della Corte dei Conti la Regione attiva una task force - FoggiaToday; Quello strano e pericoloso passaggio del ddl delega sugli ospedali di comunità.

Inaugurato l'ospedale di comunità di Ceva, avrà venti posti lettoÈ stato inaugurato a Ceva (Cuneo) l'ospedale di comunità: venti posti letto saranno attivati entro due mesi, dopo oltre 400 giorni di lavoro e un costo complessivo dell'opera di circa 2,3 milioni (1,5 ... rainews.it

Ceva, inaugurato l'ospedale di comunitàTra un mese saranno conclusi anche i lavori della Casa di Comunità. L’assessore regionale alla Sanità: Le cure vanno garantite tutti, entro fine anno saremo di fronte a un cambiamento epocale in Sani ... targatocn.it

Acciaio al servizio della comunità: il nuovo ospedale di Cremona Il Nuovo Ospedale di Cremona, ideato da Mario Cucinella Architects con progetto strutturale di BUROMILAN si estende su una superficie di circa 52.000 m² e offre oltre 350 posti letto. Il siste - facebook.com facebook