Oscar 2026 | L’Amarezza di Michelle Yeoh per l’Esclusione Totale di ‘Wicked | For Good’

Michelle Yeoh esprime la sua delusione davanti alla scena dell’Hollywood & Highland Center, dopo aver scoperto che ‘Wicked: For Good’ è stato completamente escluso dalla lista dei film nominati agli Oscar 2026, motivata dalla decisione di escludere musical e spettacoli teatrali dal concorso. La sua reazione, visibilmente amareggiata, si è fatta sentire tra fan e colleghi, mentre il film, considerato uno dei più attesi dell’anno, rimane fuori dalla corsa.

