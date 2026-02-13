Oscar 2026 | L’Amarezza di Michelle Yeoh per l’Esclusione Totale di ‘Wicked | For Good’

Da webmagazine24.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Michelle Yeoh esprime la sua delusione davanti alla scena dell’Hollywood & Highland Center, dopo aver scoperto che ‘Wicked: For Good’ è stato completamente escluso dalla lista dei film nominati agli Oscar 2026, motivata dalla decisione di escludere musical e spettacoli teatrali dal concorso. La sua reazione, visibilmente amareggiata, si è fatta sentire tra fan e colleghi, mentre il film, considerato uno dei più attesi dell’anno, rimane fuori dalla corsa.

Oscar 2026: Svelata la shortlist delle nomination! Sinners e Wicked: For Good sono presenti in ben 12 categorie!

L'Academy ha annunciato le shortlists delle nomination per gli Oscar 2026, con Sinners e Wicked: For Good protagonisti, presenti in ben 12 categorie.

Perché gli Oscar hanno voltato le spalle a “Wicked: For Good”?

L’assenza di nomination agli Oscar per “Wicked: For Good” ha suscitato sorpresa, considerando la sua grande produzione e il forte seguito di fan.

