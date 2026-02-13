Oroscopo di Joss dal 16 al 22 febbraio previsioni classifica segni

Joss, noto astrologo, ha pubblicato le sue previsioni settimanali per l’oroscopo dal 16 al 22 febbraio, indicando che i Segni più fortunati saranno Toro, Cancro e Capricorno, mentre i più in difficoltà saranno Ariete, Bilancia e Sagittario.

Dal 16 al 22 febbraio cosa prevede l'oroscopo di Joss? Ecco la classifica completa con le previsioni sui segni dello zodiaco. Siete al primo posto e si vede, perché questa settimana vi muovete come se aveste la colonna sonora giusta sempre in sottofondo. In amore siete talmente magnetici che anche chi non voleva innamorarsi finisce per pensarvi la sera. Sul lavoro vi arrivano intuizioni geniali, ma attenzione a non perdervi nei sogni senza concretizzare. Qualcuno vi sottovaluta, errore clamoroso. Fidatevi del vostro intuito, tanto ha già fatto check-in.