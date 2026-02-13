Oroscopo dell' Amore per la prossima settimana 16-22 Febbraio 2026 | previsioni e transiti settimanali

L’oroscopo dell’amore per la settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 si concentra sui transiti planetari che influenzeranno le relazioni di tutti i segni. Con Mercurio in movimento nel settore della comunicazione, le coppie sentiranno il bisogno di confrontarsi più apertamente, mentre Venere in aspetto difficile con Marte potrebbe portare tensioni e incomprensioni. Questa configurazione astrologica spiega perché alcune storie potrebbero vivere momenti di confronto più acceso del solito.

Benvenuti all'analisi settimanale delle dinamiche affettive. La prossima settimana che va dal 16 al 22 febbraio 2026 sarà un momento di grande fermento per i cuori dello zodiaco. Attraverso l'uso delle Effemeridi Svizzere e il sistema di domificazione Placidus, abbiamo tracciato la mappa dei transiti che guideranno le relazioni in questi giorni di fine inverno. In un'Italia che ancora respira l'eco delle emozioni di San Valentino e la freschezza pungente di febbraio, il cielo propone un cambio di passo deciso. Non siamo più nel tempo dell'attesa, ma in quello della manifestazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

