Orio cresce nel traffico delle merci | col più 6,8% fa meglio di Malpensa

Orio al Serio registra un aumento nel traffico delle merci del 6,8%, superando Malpensa, che invece cresce solo dell’1,7%. La crescita di Orio si deve principalmente all’aumento delle spedizioni di piccoli prodotti e alla maggiore richiesta di consegne rapide, un dato che emerge chiaramente dai primi mesi dell’anno. A differenza di altri aeroporti, come Brescia, che invece ha registrato una diminuzione del 18,6%, qui si nota comunque un incremento nei volumi totali di merce in transito, anche se meno consistente.

I DATI. L'aumento nazionale è dell'1,7%. Brescia perde il 18,6%, ma con maggiori quantità in transito. Per gli spedizionieri Bergamo favorita dal «posizionamento solido nei volumi e-commerce». L'hub cargo dell'aeroporto di Bergamo continua a crescere: a certificarlo sono i dati della «International air transport association» (Iata), riportati nell'ultimo «Economic outlook» di Fedespedi, relativo ai primi dieci mesi del 2025. Nei numeri il traffico cargo aereo dello scalo di Orio al Serio è aumentato del 6,8% a confronto con il periodo compreso tra gennaio e ottobre del 2024. Molto meglio della media nazionale, che vede un aumento dell'1,7% del traffico per scalo.

Orio al Serio si conferma un punto caldo per il traffico di denaro non dichiarato.

I militari della guardia di finanza di Orio al Serio e i funzionari delle Dogane hanno scoperto un traffico di contanti non dichiarati che ha coinvolto oltre 6,2 milioni di euro nel 2025.

