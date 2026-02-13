OPI di Benevento | Superiamo lo stallo contrattuale nella Sanità privata

L’OPI di Benevento annuncia di aver trovato un accordo con le strutture della sanità privata per superare lo stallo contrattuale degli infermieri, dopo mesi di tensioni e negoziati difficili.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Benevento interviene con forza sulla complessa situazione degli infermieri impegnati nelle strutture della sanità privata accreditata della provincia. L’attenzione dell’Ordine è attualmente rivolta a due nodi cruciali: il rinnovo del CCNL per la sanità privata e la revisione dei requisiti contrattuali necessari per l’accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale (SSR). L’appello alle Associazioni datoriali ARIS e AIOP “In qualità di Ente sussidiario dello Stato, auspichiamo una rapida ripresa del confronto tra le associazioni datoriali e le rappresentanze sindacali”, dichiara la Presidente Francesca Olivieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

