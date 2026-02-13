A Prato, la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 110 mila articoli pericolosi durante l’operazione Legal Trade, condotta in vista di San Valentino per eliminare prodotti non sicuri dal mercato.

È di oltre 110 mila articoli sequestrati e 165 mila euro di illecito profitto evitato il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Prato contro la commercializzazione di prodotti non sicuri. L’azione, avviata nei primi giorni del 2026, è stata finalizzata a tutelare la salute pubblica e garantire la corretta informazione ai consumatori, con particolare attenzione agli articoli destinati alla vendita in occasione della festività di San Valentino. Controlli mirati sulle filiere di produzione e distribuzione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle pratesi hanno dato il via a una nuova campagna di controlli denominata “LEGAL TRADE“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Operazione Legal Trade a Prato in vista di San Valentino, maxi sequestro di 110mila articoli pericolosi

Approfondimenti su legal trade

San Valentino, a Prato le Fiamme Gialle hanno sequestrato 110mila articoli privi dei requisiti di sicurezza, tra cui molti giocattoli e decorazioni natalizie destinati ai negozi della zona.

Prato, 13 febbraio 2026 – I carabinieri hanno sequestrato oltre 110 mila prodotti illegali in un magazzino al centro della città, molti dei quali erano destinati alla vendita per San Valentino.

Ultime notizie su legal trade

Argomenti discussi: Operazione Legal Trade, la finanza sequestra oltre 110mila articoli a tema San Valentino.

Operazione Legal Trade a Prato in vista di San Valentino, maxi sequestro di 110mila articoli pericolosiÈ di oltre 110 mila articoli sequestrati e 165 mila euro di illecito profitto evitato il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Prato contro la commercializzazione di ... virgilio.it

Operazione Legal Trade, la finanza sequestra oltre 110mila articoli a tema San ValentinoA partire dai primi giorni del 2026 le Fiamme Gialle pratesi hanno avviato una nuova campagna di controlli mirata al monitoraggio delle filiere di produzione e distribuzione di articoli di consumo, ... 055firenze.it

#SaveTheDate | ICC Italia Global Trade Talks Giovedì 16 aprile 2026 | Luiss Guido Carli, Roma Il commercio internazionale sta cambiando. Le regole, gli equilibri e le responsabilità delle imprese si stanno ridefinendo. Gli ICC Italia Global Trade Talks nas - facebook.com facebook