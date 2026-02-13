Operaio cerca di risolvere l' inceppamento della pressa ma rimane incastrato | mano amputata il 60enne è in prognosi riservata

Motta di Livenza, questa mattina alle 10.28, un operaio di 60 anni rimane incastrato nella pressa durante un tentativo di risolvere un inceppamento, perdendo una mano e finendo in prognosi riservata.

MOTTA DI LIVENZA - Incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 13 febbraio, alle 10.28, in una ditta agricola in via Redigole Vecchia a Motta di Livenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza, il soccorso sanitario con ambulanza ed elisoccorso. La ricostruzione Un operaio 60enne, di origine indiana, mentre stava lavorando ad una pressa per imballare la paglia ha subito l’amputazione di una mano nel tentativo, sembra, di risolvere autonomamente un inceppamento del macchinario. L’uomo si trova in prognosi riservata nell’ospedale di Treviso dove è stato trasportato dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it

