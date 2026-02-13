Open Day 2026 Il programma degli appuntamenti ad Arezzo

L’Università di Siena organizza un Open Day ad Arezzo il 25 febbraio, per aiutare giovani e famiglie a scoprire le offerte dell’ateneo. La giornata nasce dall’esigenza di favorire la scelta universitaria in un momento in cui molte studentesse e studenti cercano informazioni chiare e dirette. Durante l’evento, sarà possibile visitare le strutture, parlare con docenti e studenti, e ricevere consigli utili per orientarsi nel mondo universitario. Un’occasione concreta per chi vuole conoscere meglio l’università e pianificare il proprio futuro.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Mercoledì 25 febbraio l'Università di Siena apre le sue porte a studentesse e studenti, con un appuntamento dedicato all'Orientamento. Si terrà anche ad Arezzo l'Open Day 2026, evento dedicato alla scoperta dei corsi di studio e dei servizi dell'Università di Siena. Ad Arezzo le sessioni di presentazione, con focus sui corsi nella sede aretina, si terranno a partire dalle ore 10.00 presso varie aule della palazzina Donne del Campus universitario (viale Cittadini, 33). Gli appuntamenti dell'Open Day 2026 sono dedicati alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e agli insegnanti, per conoscere l'Ateneo e orientarsi alla scelta del percorso di studi da intraprendere dopo le scuole superiori.