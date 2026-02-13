Omicidio Senago | per Impagnatiello udienza in Cassazione l' 8 aprile

Il procedimento contro Alessandro Impagnatiello, coinvolto nell’omicidio della compagna Giulia Tramontano, si avvicina alla sua conclusione. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’udienza si terrà l’8 aprile. Impagnatiello rischia di ricevere una condanna definitiva per aver ucciso Giulia, incinta di sette mesi e madre di un bambino di pochi mesi. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità di Senago, dove si svolse il drammatico fatto.

Milano, 13 feb. (Adnkronos) - E' fissato per il prossimo 8 aprile, davanti ai giudici della Cassazione, l'ultimo atto del processo che vede imputato Alessandro Impagnatiello accusato dell'omicidio della compagna Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. Lo scorso giugno i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Milano hanno confermato la sentenza di ergastolo (delitto aggravato dalla crudeltà e dal rapporto di convivenza), ma hanno escluso l'aggravante della premeditazione. Esclusione che in Cassazione tornerà al centro delle argomentazioni di accusa e difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Omicidio Senago: per Impagnatiello udienza in Cassazione l'8 aprile Approfondimenti su omicidio senago Processo Open Arms, rinviata l'udienza in Cassazione È stato rinviato al 17 dicembre alle ore 10 il processo Open Arms in Cassazione, riguardante il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini. Open Arms, udienza Cassazione rinviata al 17 dicembre L'udienza in Cassazione sul caso Open Arms, inizialmente prevista prima di dicembre, è stata rinviata al 17 dicembre.