Oltre mezzo milione per il recupero della torre | approvato nuovo stato di avanzamento lavori

Il Comune di Ostuni ha approvato il quinto stato di avanzamento dei lavori sulla torre di Villanova, dopo aver stanziato oltre mezzo milione di euro per il restauro. La decisione arriva in seguito ai progressi visibili nelle operazioni di recupero delle antiche pietre, che stanno restituendo alla struttura il suo aspetto originale. La determina numero 320 del 12 febbraio 2026 ufficializza questa fase del progetto.

Il Comune procede spedito con l’adeguamento funzionale del castello di Villanova. Proseguono secondo programma gli interventi di restauro OSTUNI - Si procede con il quinto stato di avanzamento dei lavori sulla torre di Villanova, con determina numero 320 del 12 febbraio 2026: un importante intervento di restauro che sta ridando nuova vita alle sue antiche pietre. Un investimento complessivo di 518.270 euro, di cui 150.000 provenienti dalla Regione Puglia attraverso il programma Feamp 20142020 e la restante parte finanziata dal Comune di Ostuni. Non un semplice restauro, ma un intervento che prende parte di un progetto più ampio che abbraccia tutto il tratto costiero tra Villanova e Gorgognolo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

