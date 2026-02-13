Oltre il nero | a Spazio Cultura la presentazione del primo libro di Monica Sapio

Venerdì 20 febbraio alle 17:30, Monica Sapio presenta a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo il suo primo libro, “Oltre il nero”, pubblicato da Scatole Parlanti. La scrittrice, nota per il suo stile diretto, ha scelto di affrontare temi difficili senza offrire soluzioni facili, lasciando il lettore con domande aperte. La presentazione si svolge in un ambiente intimo, con l’autrice che leggerà alcuni passaggi e risponderà alle domande del pubblico.

Venerdì 20 febbraio alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, verrà presentato il libro di Monica Sapio “Oltre il nero”, novità editoriale di Scatole Parlanti, un romanzo che non cerca risposte rassicuranti. È un libro che accompagna il lettore fino a una soglia — e lì si ferma. E forse il suo gesto più radicale è proprio questo: lasciarci davanti a ciò che non si può spiegare, solo sentire. Una storia che scava, "illumina" e sorprende. All'incontro sarà presente l'autrice che dialogherà con la poetessa Adele Musso, Claudia Villani, artista linguaggi sperimentali e lo scrittore e poeta Fabrizio Sapio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su spazio cultura

Venerdì 23 gennaio alle ore 17:30, presso Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo, si terrà la presentazione del libro di Vito Lo Scrudato,

Martedì sera a Spazio Cultura Libreria Macaione si tiene la presentazione di

Ultime notizie su spazio cultura

Argomenti discussi: Cubo nero all'ex Teatro Comunale di Firenze, oltre 10 indagati: tremano gli uffici di Comune e Soprintendenza; 'Cubo nero' a Firenze, oltre 10 indagati; L’anno nero di Iveco, mentre a Exor vanno oltre 400 mln dalla cessione a Tata Motors; Lavoro nero e patente a crediti: decurtazione dei punti.

I 14 migliori Pinot Nero sotto i 20 euro tra rossi, rosati e bollicine scelti dal Gambero RossoChi è appassionato allo stesso tempo di vino e di cinema di sicuro non si sarà perso quel capolavoro di alcuni anni fa che è Sideways, film del 2004 che narra le vicende di due amici, Miles (Paul ... gamberorosso.it

Il nuovo spazio culturale - facebook.com facebook