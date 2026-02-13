Olimpiadi Salvini precetta | Niente scioperi dei trasporti durante i Giochi

Matteo Salvini ha deciso di intervenire perché gli scioperi dei trasporti aerei previsti il 16 febbraio e il 7 marzo rischiano di disturbare le Olimpiadi di Milano-Cortina. Il ministro dell’Interno ha firmato un decreto che bloccherà ogni azione di sciopero durante quei giorni, per garantire il regolare svolgimento delle gare. La decisione arriva dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di possibili disservizi che potrebbero colpire atleti e spettatori.

Matteo Salvini sceglie la linea dura e annuncia l'attesa precettazione degli scioperi del trasporto aereo in programma per il 16 febbraio e il 7 marzo, finiti nel mirino del leader della Lega perché coincidenti con giornate di gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una decisione, quella del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che arriva dopo un tavolo infruttuoso al Mit con le forze sindacali e le associazioni professionali. E che viene presa, spiega Salvini, "per garantire il diritto alla mobilità" anche nei giorni delle astensioni lavorative calendarizzate. Milano-Cortina 2026 "è un evento straordinario di rilevanza planetaria", ribadisce del resto Salvini, mentre una nota del Ministero auspica che nonostante questo "non vengano interrotte le trattative tra aziende e lavoratori, augurandosi una soddisfacente intesa tra le parti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

