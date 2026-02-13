Olimpiadi Politica e Crisi Economica | L’Italia tra Successi Sportivi Referendum e Allarme Draghi

Federica Brignone e Sofia Lollobrigida salgono sul podio delle Olimpiadi di Milano Cortina, portando in alto il nome dell’Italia, mentre nel frattempo il premier Mario Draghi lancia l’allarme sulla crisi economica e la tenuta delle istituzioni, alimentando le tensioni tra le diverse forze politiche. La polemica sul referendum sulla giustizia si accende dopo le dichiarazioni di Nicola Gratteri, che descrive il rischio di un peggioramento della situazione legale nel paese, creando un clima di scontro tra maggioranza e opposizione. In una giornata di contrasti, i quotidiani di oggi danno spazio sia alle medaglie degli sportivi italiani

Azzurre sull’Olimpo e Tensioni Politiche: L’Italia tra Sport, Vertici Europei e Polemiche Interne. Le prime pagine dei quotidiani di oggi, 13 febbraio 2026, raccontano un’Italia divisa tra l’esultanza per i trionfi di Federica Brignone e Sofia Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina e le crescenti tensioni politiche legate al referendum sulla giustizia, alimentate dalle dichiarazioni del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. A completare il quadro, l’attenzione è focalizzata sul vertice europeo e sulle sfide economiche che l’Unione Europea si trova ad affrontare. Il Trionfo delle Azzurre: Gioia Olimpica e Riconoscimenti Istituzionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina, in Parlamento, si sono intensificate le discussioni sugli eurobond, con molti che chiedono chiarezza sui rischi e le modalità di emissione.

La Commissione europea ha deciso di rinviare a marzo l’approvazione della nuova road map economica.

