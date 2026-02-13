Olimpiadi per Milano-Cortina cerimonia d' apertura all' insegna del bello e della tradizione mentre a Parigi 2024 folle sfilata woke - VIDEO

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina si è svolta con un’esibizione elegante e ricca di riferimenti alla tradizione italiana, mentre a Parigi, poche ore dopo, migliaia di spettatori hanno assistito a una sfilata dai toni provocatori e fortemente politicizzati, che ha acceso il dibattito tra chi preferisce lo stile classico e chi invece punta sulla provocazione.

A soli due anni di distanza e 640 chilometri, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi è cambiata radicalmente. Mentre l'inaugurazione di quelle invernali di Milano-Cortina 2026 è stata all'insegna del bello, della tradizione e dell'eleganza, quella di Parigi 2024 è stata una vera e propria folle sfilata woke.