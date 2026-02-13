Olimpiadi Moioli di bronzo | Devastata dalla caduta ma non muoio mai

Laura Moioli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi dopo una caduta dura che avrebbe potuto fermare chiunque, ma non lei. La campionessa bergamasca si è rialzata e ha portato a casa il risultato, dimostrando grande forza di volontà sulla neve.

LA MEDAGLIA. La campionessa bergamasca ha ottenuto il terzo gradino del podio nella specialità snowboardcross dopo una caduta che avrebbe potuto abbattere chiunque, non lei. «Non muoio mai. Sono stata devastata per due giorni dalla caduta. Senza lo staff e la mia famiglia non sarei riuscita a partire. Io spesso ho bisogno di toccare il fondo. Risorgo dalle mie ceneri come una Fenice ma mi porto indietro le bruciature delle fiamme». Lo dice la medaglia di bronzo di snowboard cross, Michela Moioli, in conferenza stampa, con la faccia ancora segnata dalla caduta avvenuta in allenamento. «Ho vissuto per questa Olimpiade negli ultimi sette anni - evidenzia Moioli guardando al futuro -.

