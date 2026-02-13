Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari venerdì 13 febbraio streaming italiani in gara

Oggi, venerdì 13 febbraio, Federica Brignone si prepara a difendere il suo titolo nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre l’Italia cerca di bissare i successi di ieri grazie alle medaglie di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida.

Oggi venerdì 13 febbraio va in scena la decima giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: prosegue il grande evento sportivo alle nostre latitudini, verranno messi in palio sette titoli e l’Italia spera di rimpinguare il proprio bottino dopo un giovedì sontuoso grazie ai trionfi di Federica Brignone (superG) e Francesca Lollobrigida (5000 metri di speed skating), senza dimenticarsi dell’argento di Arianna Fontana (500 metri di short track) e del bronzo della staffetta di slittino. Grande attesa per lo snowboardcross femminile sulle nevi di Livigno, ma Michela Moioli avrà recuperato dal trauma facciale e sarà della partita dall’alto del suo status di Campionessa del Mondo in carica? Nella 10 km in tecnica libera di sci di fondo non sembrano esserci grandi possibilità per gli azzurri, ma Davide Graz, Martino Carollo, Simone Daprà, Simone Mocellini proveranno a essere della partita in quel di Tesero Speranze importanti rivolte sulla sprint maschile di biathlon: Tommaso Giacomel deve lasciarsi alle spalle gli errori commessi nell’individuale e ha tutte le carte in regola per andare a caccia del podio ad Anterselva. 🔗 Leggi su Oasport.it

