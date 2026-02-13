L’Italia lotta per raggiungere la semifinale nel torneo di hockey sul ghiaccio femminile alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dopo aver vinto una partita difficile contro una squadra forte. La squadra azzurra cerca di dimostrare il proprio valore in un match decisivo che si svolge proprio in questi giorni, con tifosi italiani che seguono con attenzione ogni movimento sul ghiaccio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 stanno entrando nel vivo della competizione e il ghiaccio del palazzetto si scalda per una delle sfide più attese e complicate per i colori azzurri. La nazionale italiana di hockey ghiaccio femminile ha raggiunto un traguardo storico e significativo staccando il pass per i quarti di finale, un risultato che premia la crescita del movimento hockeistico nazionale e la determinazione delle atlete guidate dal proprio staff tecnico. Dopo una fase a gironi intensa e combattuta, le azzurre si trovano ora di fronte alla prova del nove, un match che le vedrà opposte a una delle superpotenze mondiali di questa disciplina in un clima di grande euforia sportiva.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, hockey sul ghiaccio femminile: l'Italia cerca un posto in semifinale

La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio ha concluso il ciclo di raduni in Canada e si sta concentrando sulla preparazione finale in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La Svezia batte la Germania 4-1 nella partita di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

