Michela Moioli conquista ancora una medaglia alle Olimpiadi, questa volta il bronzo nello snowboard. La campionessa italiana è riuscita a tornare in gara nonostante la caduta in allenamento e il ricovero in ospedale, sorprendendo tutti con una prestazione di grande determinazione. La sua vittoria dimostra come la forza di volontà possa superare anche le avversità più difficili.

Due giorni dopo la caduta in allenamento e il ricovero in ospedale, nessuno avrebbe scommesso un centesimo su Michela Moioli. La campionessa bergamasca non era certo al meglio nella gara dello snowcross di snowboard ma riesce a sfruttare al meglio la sua esperienza, vincendo la sua semifinale in rimonta. Nella finale per le medaglie il parterre delle rivali è fortissimo, Michela parte male come al solito ma riesce a rimontare nel finale, strappando una medaglia di bronzo insperata. Terza medaglia in tre olimpiadi consecutive, un risultato straordinario per la star orobica. Irraggiungibile il duo di testa, con l’australiana Josie Baff che batte la fortissima ceca Eva Adamczykova, portandosi a casa l’oro olimpico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Olimpiadi, Michela Moioli ancora a medaglia nello snowboard: è bronzo

