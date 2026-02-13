Olimpiadi | Livigno esulta con Michela Moioli

Michela Moioli ha portato entusiasmo a Livigno vincendo una medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sua prestazione ha fatto esplodere di gioia gli abitanti del paese, che hanno assistito con orgoglio alla gara. La vittoria di Michela si deve alla sua determinazione e a un’ottima strategia sulla neve. Questa medaglia rappresenta un risultato importante per l’Italia, che continua a raccogliere successi nello sport invernale.

Esulta ancora l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: Michela Moioli, infatti, ha conquistato allo Snow Park di Livigno, la medaglia di bronzo nello snowboard cross femminile. Dopo la caduta in allenamento e la grande paura legata a un piccolo trauma cranico, l'atleta bergamasca si è presentata regolarmente al via delle manche di qualificazione e ha fatto segnare il sesto tempo. Nella run che ha assegnato il titolo olimpico e le medaglie, la Moioli è, ancora una volta, rimasta attardata nelle prime fasi di gara, iniziando poi la rimonta nella seconda parte del tracciato. Questa volta il recupero dell'azzurra, campionessa del mondo in carica, non è riuscito pienamente, ma la Moioli ha tagliato comunque il traguardo in terza posizione conquistando la medaglia di bronzo alle spalle della ceca Adamczykova, argento, e dell'australiana Josie Baff che ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo olimpico.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su michela moioli

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Livigno, nonostante avesse rischiato di non partecipare a causa di una caduta durante l’allenamento di giovedì.

Michela Moioli è caduta prima della gara a Livigno, sbattendo la testa durante l’inspection in pista di ieri.

Ultime notizie su michela moioli

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO; Milano Cortina: cariche contro manifestanti in zona Corvetto. Italia vince tre medaglie; Benjamin Karl trionfa alle Olimpiadi e si strappa la maglia: esultanza alla Hulk a Livigno; Le notizie di domenica 8 febbraio sulle gare dei giochi invernali: Italia bronzo nel team event di pattinaggio e argento nel biathlon; Fischnaller, Lorello Goggia e Dalmasso terzi.

Tra Bormio e Livigno c’è aria di pace olimpica: Creiamo un brand basato sul turismo. Uniti si vinceL’ente di promozione del territorio e gli operatori spingono per la nascita di un ’sistema Valtellina’: Sfruttiamo il successo dei Giochi Invernali, con i campanilismi ci facciamo solo del male ... msn.com

Livigno perla delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’alta quota che accende l’inverno olimpicoLivigno si prepara ai Giochi Invernali 2026: neve, gare spettacolari e un paese che vive l’Olimpiade ogni giorno, dentro e fuori le piste ... siviaggia.it

Michela Moioli torna sul podio olimpico: bronzo nello snowboard cross a MilanoCortina2026 La 30enne bergamasca, conquista un altro podio olimpico dopo tre Coppe del mondo vinte in carriera - facebook.com facebook

Michela Moioli vince la medaglia di bronzo nello Snowboard Cross L’Italia vola sempre di più nel medagliere di queste Olimpiadi Invernali Guarda #MilanoCortina2026 live su #DAZN tramite i canali Eurosport x.com