Olimpiadi le pagelle | Musgrave 8 sesto posto in canotta Giacomel 4 | quando ti ricapita?

Il nome di Musgrave compare nei risultati olimpici, dopo aver ottenuto il sesto posto in gara vestendo la canotta della sua nazione. La sua performance sorprende, considerando le aspettative e la sua crescita recente. Giacomel invece si trova in difficoltà: il suo punteggio di 4 riflette una gara deludente, che solleva domande sulla sua preparazione. Un altro esempio è quello di un informatico sudafricano, che ha iniziato a praticare sci di fondo solo tre anni fa e si è classificato 108° nella 10 km a tecnica libera, ricevendo comunque una valutazione di 6,5.

È sempre di più l’Olimpiade delle donne ed è sempre meno quella dei favoriti. Qui si parla di facce scorticate, di errori che costano caro, di passaggi generazionali, di cambiamento climatico e di come affrontarlo. E di storie che avevano una probabilità su un milione di realizzarsi. La faccia tutta sbucciata, un po’ gonfia, quasi viola. E un sorriso da qui a lì. Gli anni passano, Michela è una certezza. "Io ci ho creduto, ci ho creduto fino alla fine. Credo che sia questo il segreto", ha detto senza sapere se ridere o piangere, con la sua terza medaglia olimpica al collo. E quell’avvicinamento tanto complicato rende ancora più preziosa la sua medaglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Brignone torna in gara a 292 giorni dall’infortunio, siglando un sesto posto nello slalom gigante di San Vigilio di Marebbe.

Quattro italiani scendono in pista oggi pomeriggio ad Anterselva, per la sprint di biathlon valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

