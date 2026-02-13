Olimpiadi italiani in gara oggi | l’Italia vuole continuare a volare nel medagliere

Olimpiadi italiani in gara oggi. Altra giornata chiave per l’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Francesco De Luca, lo sciatore alpino di 24 anni, ha conquistato un posto in finale nella discesa libera grazie a un'ottima manche, determinando così la prima grande chance di medaglia per la squadra azzurra.

Olimpiadi italiani in gara oggi. Altra giornata chiave per l’ Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Venerdì 13 febbraio il programma è ricco di appuntamenti e possibilità importanti per gli azzurri, impegnati tra neve e ghiaccio in diverse discipline. Riflettori puntati soprattutto sullo snowboard cross femminile e sul biathlon sprint maschile, senza dimenticare il pattinaggio di velocità e l’hockey su ghiaccio. Grande attenzione per Michela Moioli, che sarà regolarmente al via nello snowboard cross donne nonostante il trauma facciale riportato in allenamento dopo una caduta. In pista con lei anche Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, pronte a giocarsi le proprie carte tra qualificazioni, batterie e, in caso di passaggio del turno, finali nel pomeriggio a Livigno.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

GIOVANNI FRANZONI D'ARGENTO in discesa libera a soli due decimi da Von Allmen | #MilanoCortina2026

Sondaggio Youtrend: in apertura di Olimpiadi abbiamo chiesto agli italiani chi sono gli atleti che preferiscono in questa edizione e il podio è tutto all’insegna dello sci con Sofia Goggia (34%), Federica Brignone (33%) e Giovanni Franzoni (19%). - facebook.com facebook

Salvini: "Sindacati anti-italiani, assurdo lo sciopero durante le Olimpiadi. Ignorano le richieste del garante e la mediazione del Mit, un affronto". #ANSA x.com