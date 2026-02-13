olimpiadi invernali scomparsa la fiaccola olimpica a cortina

La fiaccola olimpica di Cortina è sparita ieri, provocando sconcerto tra gli organizzatori. La causa sembra essere un furto, avvenuto durante la notte, mentre il villaggio era chiuso. La copia, simbolo delle Olimpiadi Invernali, era posizionata in una teca protetta, ma qualcuno è riuscito ad entrare e portarla via. Gli uomini della sicurezza stanno indagando per capire come sia stato possibile.

Alle Olimpiadi Invernali c’è spazio anche per un giallo. All’interno del villaggio olimpico di Cortina è scomparsa la copia della fiaccola olimpica. Il caso è stato subito risolto: gli autori, autodenunciandosi, hanno dichiarato fosse un gesto di pura goliardia. Olimpiadi Invernali, fiaccola scomparsa per uno scherzo. La polizia di Belluno ha ritrovato nelle sale di una delegazione, all’interno del villaggio di Cortina, la copia della fiaccola olimpica scomparsa dalla mensa degli atleti. Secondo gli investigatori il gesto è da ricondurre a un atto di goliardia. Lo hanno confessato gli stessi autori del gesto sia ai poliziotti che alla Fondazione Milano Cortina, scusandosi dell’azione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

