Olimpiadi invernali, oro storico nel fondo: il campione italiano Marco Rossi conquista la medaglia d’oro nella gara di fondo libero, battendo tutti i favoriti grazie a una strategia audace e una resistenza eccezionale, mentre il freddo pungente e la pista ghiacciata hanno reso ancora più difficile la sua impresa.

C’era quell’aria elettrica che si respira solo nelle grandi giornate: neve veloce, pubblico incollato ai passaggi e atleti con lo sguardo di chi sa che ogni secondo può diventare storia. In Val di Fiemme, sul circuito del Lago di Tesero, la 10 chilometri a tecnica libera sembrava pronta a regalare sorprese. E invece qualcuno ha deciso di prendersi tutto. Fin dai primi chilometri si è capito che non sarebbe stata una gara “normale”: ritmo alto, cambi di passo continui, fatica negli occhi e nelle spalle. Quella sensazione, insomma, che stai assistendo a un momento che poi rivedrai nei replay per anni.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

L’Italia conquista ancora una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 2026.

Paul Constantin Pepene della Romania ha conquistato la prima medaglia d’oro nella gara di sci di fondo di 10 km ai Giochi Olimpici di Pechino, dopo aver sorpreso tutti con una performance inaspettata che ha sorpassato gli avversari negli ultimi metri, differenziandosi per la sua velocità e determinazione.

Le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

