L’Italia conquista una vittoria importante nel curling battendo la Gran Bretagna nella partita trasmessa in diretta alle Olimpiadi, mentre lo sci di fondo ha aperto le competizioni e il pubblico attende con trepidazione l’inizio dello snowboard cross.

Altra giornata cruciale per il fondo a Tesero. È in corso 10 km tecnica libera uomini. Quattro azzurri in gara: Dapra, Carollo, Graz e Mocellini. Sesto posto per Maioli, 18esima Groblechner, 20esima Francesia Boirari. Le tre azzurre dello snowboard cross femminile sono tutte qualificate agli ottavi di finale, al via dalle ore 13.30. Alle 14.46 è in programma la finale. Seconda vittoria per l’Italia maschile del curling: 9-7 sulla Gran Bretagna. Il team Retornaz mette subito le cose in chiaro firmando un 4-0 nel primo end che di fatto indirizza la partita.. Nell’Italia buona partita di Arman e Giovanella con il 91% di tiri riusciti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi in diretta | Curling, l’Italia batte la Gran Bretagna. Iniziato lo sci di fondo, attesa per lo snowboard cross

Approfondimenti su gran bretagna

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna nel curling questa mattina, grazie alla strategia impeccabile e a un’ottima performance di squadra, che ha permesso agli azzurri di conquistare una vittoria importante nel torneo.

Questa mattina si è giocato il match di curling tra Italia e Gran Bretagna alle Olimpiadi.

Ora è vera ITALIA! COSTANTINI e MOSANER sconfiggono 7-3 l'Estonia | HIGHLIGHTS |#MilanoCortina2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026 in diretta: curling, Mosaner e Constantini dopo la Svizzera battono anche l’Estonia; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 8 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano-Cortina, Italcurling super: Constantini e Mosaner stendono la Norvegia; LIVE Italia-Gran Bretagna 5-3, Curling misto Olimpiadi in DIRETTA: Constantini e Mosaner non scendono dal podio! C’è il bronzo azzurro!.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: l’Italia batte la Gran Bretagna nel curling! Ora la 10 km di fondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it

LIVE Italia-Gran Bretagna 9-7, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri superano anche i campioni mondiali!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 11.48 Per ora è tutto, grazie per averci seguito, ... oasport.it

ITALIA vs GRAN BRETAGNA Curling Maschile Strategia pura, nervi saldi e colpi decisivi. Gli Azzurri affrontano la Gran Bretagna in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone pesa come un macigno Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com