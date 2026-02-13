Olimpiadi in diretta | Curling l’Italia batte la Gran Bretagna Iniziato lo sci di fondo attesa per lo snowboard cross

L’Italia conquista una vittoria importante nel curling battendo la Gran Bretagna nella partita trasmessa in diretta alle Olimpiadi, mentre lo sci di fondo ha aperto le competizioni e il pubblico attende con trepidazione l’inizio dello snowboard cross.

Altra giornata cruciale per il fondo a Tesero. È in corso 10 km tecnica libera uomini. Quattro azzurri in gara: Dapra, Carollo, Graz e Mocellini. Sesto posto per Maioli, 18esima Groblechner, 20esima Francesia Boirari. Le tre azzurre dello snowboard cross femminile sono tutte qualificate agli ottavi di finale, al via dalle ore 13.30. Alle 14.46 è in programma la finale. Seconda vittoria per l’Italia maschile del curling: 9-7 sulla Gran Bretagna. Il team Retornaz mette subito le cose in chiaro firmando un 4-0 nel primo end che di fatto indirizza la partita.. Nell’Italia buona partita di Arman e Giovanella con il 91% di tiri riusciti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’Italia ha battuto la Gran Bretagna nel curling questa mattina, grazie alla strategia impeccabile e a un’ottima performance di squadra, che ha permesso agli azzurri di conquistare una vittoria importante nel torneo.

