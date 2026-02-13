Olimpiadi | il grande impegno dei carabinieri in Alta Valtellina

Olimpiadi: il grande impegno dei carabinieri in Alta Valtellina Con l’avvio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i carabinieri di ogni grado e specialità, provenienti anche da numerose Regioni d’Italia, già da giorni, sono impegnati nei Comuni dell’Alta valle per lo svolgimento della 25ma edizione dei Giochi, con compiti di ordine pubblico. Questa mattina, a Bormio, un gruppo di militari ha rafforzato i controlli alle zone di accesso alle piste da sci, per garantire sicurezza e prevenire eventuali incidenti.

Diversi i compiti e le specializzazioni degli uomini dell'Arma coinvolti in prima persona in questa edizione dei Giochi olimpici invernali Numeri importanti che, tra le varie specializzazioni, vedono la partecipazione dei militari qualificati sciatori, provenienti dai Comandi Legioni “Friuli Venzia Giulia” e “Piemonte e Valle D’Aosta”, i quali concorrono nell’attività di vigilanza delle piste interessate dalle gare, in particolare la pista Stelvio a Bormio e quelle nelle aree di Mottolino e Carosello di Livigno. Operatori che vengono formati e abilitati presso il Centro Addestramento Alpino Carabinieri di Selva di Val Gardena (BZ) per operare sulle piste da sci con attrezzature ed equipaggiamenti altamente performanti.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su alta valtellina Olimpiadi, doppia esercitazione sulle strade dell’Alta Valtellina Olimpiadi, l’Alta Valtellina potenzia la sanità: interventi a Bormio, Sondalo e Livigno Le tre località dell’Alta Valtellina, Bormio, Sondalo e Livigno, hanno investito più di 20 milioni di euro per migliorare le strutture sanitarie. Ultime notizie su alta valtellina Argomenti discussi: Milano-Cortina: Rauti: Grande impegno della Difesa in supporto all'organizzazione delle Olimpiadi; Olimpiadi da opportunità a incubo: cittadini di serie A e B, il Comune: Fatto il possibile. Durante le gare qualche disagio ma puntiamo sulla legacy; Unirai Figec crede nel Servizio Pubblico; Milano-Cortina, Rauti Grande impegno Difesa, coinvolti anche 1.500 volontari. Olimpiadi 2026, Brignone vince l’oro. Il suo chirurgo: Grande lavoro e scelte azzeccateDieci mesi fa Federica Brignone, oro nel SuperG a Milano-Cortina, ha affrontato una frattura scomposta pluriframmentata. Il prof. quotidianosanita.it Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il rovescio delle medaglieDunque il rovescio delle medaglie olimpiche sta proprio nella battaglia della rete C.I.O. contro la gigantesca macchina retorica di Milano-Cortina 2026. orticalab.it Alcune delle chiese dell'Alta Valtellina. Una pennellata di colore tra la neve - facebook.com facebook