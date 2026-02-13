Olimpiadi è il giorno di Michela Moioli Bene la prima manche di qualifica

Michela Moioli si prepara alla sua prova alle Olimpiadi di Pechino, dopo aver chiuso al sesto posto la prova cronometrata di snowboard cross. Mercoledì 12 febbraio, durante l’allenamento, la bergamasca è rimasta coinvolta in un contatto con la tedesca Schnorrbusch, che ha rallentato la sua corsa. La prima manche di qualificazione si è conclusa con un buon risultato, ma resta da capire come questa dinamica influenzerà le sue chance di medaglia.

SNOWBOARDCROSS. Mercoledì 12 febbraio in allenamento lo scontro con Schnorrbusch. Per la bergamasca sesto tempo nella prova cronometrata. Venerdì 13 febbraio è il giorno di Michela Moioli. Nonostante la caduta nelle prove della vigilia, la bergamasca è al via del programma di snowboardcross, con l’obiettivo di replicare le medaglie a Pyeongchang 2018 (oro) e Pechino 2022 (argento a squadre). Poco dopo le 10, Moioli è scesa in pista con il pettorale 11 per la prima manche di qualifica, mettendo a segno il sesto tempo (bastava entrare tra le prime 20 per saltare la seconda manche). Alle 10,55 la seconda manche, a cui la bergamasca non prenderà parte, dalle 13,30 scatta il tabellone con gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Michela Moioli cade durante una prova alle Olimpiadi di Pechino, riportando un trauma facciale dopo essere scivolata a causa di una caduta di un’altra atleta; nonostante il dolore, la bergamasca sarà comunque al cancelletto di partenza per la gara.

L’Italia dello snowboard segue con attenzione le gare di Michela Moioli, che si prepara a scendere in pista allo Snow Park di Livigno durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

