Olimpiadi di peccato e redenzione | parla don Ivano Brambilla gagliardo e milanese parroco di Cortina

Da ilfoglio.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortina d’Ampezzo. Don Ivano Brambilla, il parroco milanese di 45 anni noto per il suo carattere deciso, parla di “Olimpiadi di peccato e redenzione” e denuncia come i festeggiamenti abbiano spesso travolto i valori di rispetto e sobrietà, suscitando polemiche tra i residenti e gli organizzatori.

La canonica come luogo fondamentale per i Giochi olimpici, le messe in tre lingue e la passione per il Milan. I più assidui? La nazionale americana di bob Cortina d’Ampezzo. Non c’è solo “Casa Italia”, la struttura-bivacco in piazza Roma dove passano gli atleti e le autorità, come centro e avamposto di tutto ciò che accade nella capitalina olimpica. Un posto molto frequentato, ma assai poco pubblicizzato è la canonica. E’ il regno di don Ivano Brambilla, cinquantenne parroco titolare di Cortina che tutto vede, tutto provvede, e organizza pure delle cene niente male per pochi fortunati. Cucina lui personalmente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

