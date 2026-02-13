Olimpiadi di Milano Cortina | ecco come Passler è risultata positiva all’antidoping Tutta colpa di un cucchiaino di Nutella

Rebecca Passler ha dato esito positivo all’antidoping durante le Olimpiadi di Milano Cortina, a causa di un cucchiaino di Nutella che aveva preso in casa. La stessa atleta ha spiegato di aver usato un utensile condiviso con altri membri della famiglia per gustare il dolce, senza pensare alle conseguenze. La sostanza rilevata nell’antidoping sarebbe arrivata proprio da questo gesto semplice, ma fatale.

Rebecca Passler «consumava alimenti condivisi in ambito domestico. In particolare ha consumato un alimento prelevato con utensili comuni, nel caso di specie Nutella, prelevata con un cucchiaio comune ». Questo uno dei punti con cui la biathleta azzurra ha presentato ricorso, vincendo, contro la sospensione davanti alla Corte nazionale di appello antidoping. Secondo la consulente di parte, Passler non era «a conoscenza» del fatto che la madre assumesse il letrozolo a scopo terapeutico e «l'abitudine consolidata di assumere a colazione entrambe la Nutella depone in maniera inequivocabile per una contaminazione accidentale da inquinamento salivare della confezione di Nutella di cui accidentalmente è venuta a contatto l'atleta».