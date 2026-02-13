Matteo Rossi, il responsabile della squadra italiana di slalom gigante, ha annunciato che la nazionale punta a migliorare il risultato di ieri, dopo aver ottenuto solo due medaglie nelle prime gare della giornata, a causa delle condizioni meteo avverse che hanno rallentato le prove e ridotto le possibilità di piazzamenti.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 entrano nel vivo con una giornata fitta di appuntamenti e con l’Italia chiamata a confermare quanto di buono visto nelle ultime ore. Il calendario di venerdì 13 febbraio propone gare su più fronti: dal ghiaccio del curling alle piste dello snowboard, passando per biathlon, pattinaggio e hockey. Un programma serrato in cui diversi atleti azzurri si giocano piazzamenti pesanti e, in alcuni casi, vere opportunità da medaglia. La prima parte della giornata è scandita dagli sport di squadra e dalle discipline a turni ravvicinati, dove conta la gestione delle energie oltre alla prestazione pura. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Olimpiadi di Cortina, ancora Italia!

L’Italia conquista ancora medaglie alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Domenica intensa a Livigno e Cortina, dove gli atleti italiani si sono dati battaglia per le qualificazioni olimpiche.

Contenuti correlati

Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: Brignone e Lollobrigida oro, Fontana argento e 13ª medaglia in carriera - Fontana: Brignone mi ha commosso, Lollobrigida mi ha dato la carica; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 12 febbraio; Olimpiadi invernali 2026 al via, Cortina tra blackout e la cabinovia incompiuta; Le Olimpiadi sono cominciate, ma la cabinovia di Cortina non è pronta.

Milano Cortina, la diretta: Arianna Fontana argento nello short track, Francesca Lollobrigida ancora oro, Brignone vince l'oro nel super GAnche Sergio Mattarella è arrivato a Cortina dove si sta per disputare la gara olimpica di superG femminile. Il presidente della repubblica è accompagnato dalla figlia Laura, entrambi indossano la ... ilmessaggero.it

Quanto costano i biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Si possono ancora comprare?Fra meno una settimana il via ai giochi con la cerimonia di apertura a Milano e Cortina. Per questo spettacolo biglietti a prezzi agevolati per i giovani. Non c'è il tutto esaurito ... vanityfair.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com

Pronti per un'altra giornata ricca di emozioni e tante medaglie Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e HBO Max Italia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics - facebook.com facebook