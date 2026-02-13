Olimpiadi, dal pattinaggio di velocità al curling: tutti gli azzurri in gara oggi Si apre un’altra giornata intensa per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con tanti azzurri protagonisti nelle diverse discipline. Oggi, tra le altre, Michele Malfatti sfida sui 500 metri di pattinaggio di velocità, mentre nel curling gli atleti italiani cercano di migliorare il risultato di ieri, quando hanno ottenuto il primo successo nella storia olimpica della disciplina.

Si apre un’altra giornata intensa per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, con tanti azzurri protagonisti nelle diverse discipline. Il programma di venerdì 13 febbraio è ricco di appuntamenti chiave, tra sfide decisive nei round robin, finali attese e gare che possono valere medaglie pesanti per l’Italia. La mattinata si apre con il curling maschile: la nazionale guidata dallo skip Joel Retornaz affronta la Gran Bretagna nel round robin. In squadra con lui Sebastiano Arman, Mattia Giovanella e Amos Mosaner. In serata gli azzurri torneranno sul ghiaccio per la seconda sfida contro la Germania, in un doppio impegno che può indirizzare il cammino verso la fase finale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La squadra maschile di curling italiana, guidata dallo skip Joel Retornaz, affronta il team britannico venerdì 13 febbraio, in seguito a una preparazione intensa per questa sfida.

L’Italia punta in alto a Pechino con i suoi pattinatori di velocità.

