Olimpiadi al pronto soccorso di Livigno il dottore Santilli | Esperienza straordinaria

Il dottor Alessandro Santilli, oculista di 35 anni di Osimo, è stato chiamato al pronto soccorso di Livigno per un intervento urgente durante le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La sua presenza è dovuta a un infortunio occorso a un atleta durante le prove, e Santilli ha fornito assistenza immediata, confermando un’esperienza “straordinaria” che lo ha messo in prima linea in un evento internazionale.

Il dottor Alessandro Santilli, giovane oculista che oggi esercita sul territorio osimano, è stato selezionato per partecipare ai Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 all'interno del Policlinico di Livigno per fornire assistenza ad atleti e organizzazione che ruota attorno all'evento. Dopo la laurea alla Politecnica delle Marche e la specializzazione all'Università di Bologna, il dottor Santilli ha scelto di rientrare e lavorare ad Osimo, mettendo le competenze acquisite al servizio del territorio. La selezione da parte del comitato olimpico rappresenta un importante riconoscimento professionale, soprattutto considerando il livello e la rilevanza internazionale dell'evento.