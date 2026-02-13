Olimpiadi accolto il ricorso di Passler | la biatleta sarà ai giochi

Rebecca Passler potrà partecipare alle Olimpiadi dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria, che era stata decisa dopo la positività al letrozolo riscontrata nel controllo del 26 gennaio.

La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione provvisoria seguita ad una positività al letrozolo riscontrata nel corso di un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. I giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria. O della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L’esito consente all’atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio. Ovvero dal giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi.🔗 Leggi su Open.online

Una grandissima emozione ieri sera a San Siro per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Uno spettacolo incredibile, una città emozionata e bellissima ha accolto delegazioni da tutto il mondo. E una grande consapevolezza densa di responsabilità: siamo u x.com